Esecuzioni a Gaza, annunciate interrogazioni parlamentari sulle parole di Mohammad Hannoun

Il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, nell'ultimo corteo ProPal a Milano, ha giustificato le uccisioni di Hamas dopo il cessate il fuoco
Le esecuzioni di Hamas a Gaza, iniziate subito dopo il cessate il fuoco, hanno fatto inorridire il mondo, ma non il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, che sabato scorso, in piazza a Milano, durante l'ultima manifestazione ProPal, ha inneggiato proprio a quelle esecuzioni. "La rivoluzione ha le sue leggi. Per cui applicare sui collaborazionisti che hanno ucciso uomini donne bambini anziani la legge del taglione. Chi uccide va ucciso. Perché piangere per questi criminali?", ha affermato Hannoun. Per lui, insomma, quelle esecuzioni di chi non la pensa come Hamas sono giuste. Del resto lui stesso più volte ha inneggiato al 7 ottobre come una legittima resistenza palestinese.
Personaggio controverso, Hannoun lo scorso novembre aveva ricevuto dalla questura di Milano un foglio di via per istigazione all'odio e alla violenza. Decisione scattata dopo che, in un'altra manifestazione pubblica, si era complimentato con chi ad Amsterdam aveva aggredito, in occasione di una partita di calcio con l'Ajax, alcuni tifosi israeliani. Non solo. Più volte in piazza Hannoun aveva parlato della cancellazione dello Stato di Israele. Parole d'odio ripetute ad ogni corteo e ancora sabato a Milano.
Eppure i Cinquestelle lo avevano invitato alla Camera e Alleanza Verdi e Sinistra e lo stesso Pd ne hanno fatto spesso una bandiera. "E' ora di dire basta", affermano dal centrodestra. Maurizio Gasparri chiede perché non sia stato ancora espulso e annuncia una interrogazione per fare chiarezza anche su chi lo protegge. Interrogazioni anche dai leghisti Igor Iezzi e Marco Dreosto.