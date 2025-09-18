Logo Tgcom24
Enzo Iacchetti sulla lite in tv: "Ridirei ogni parola"

L'attore e lo scontro con Eyal Mizrahi: "Un essere impossibile e provocatore"

18 Set 2025 - 10:35
00:44 

Enzo Iacchetti ha commentato sul suo profilo Instagram la lite in tv, durante una puntata di Cartabianca, con il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi: "Avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo e ignorante. Ridirei le stesse cose che ho detto e in quel modo", ha fatto saper l'attore. Durante la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, Iacchetti stava affermando con forza la sua condanna delle azioni dell'esercito israeliano nella Striscia, dicendo tra le altre cose che su questa cosa "non ci può essere contraddittorio, non è una guerra, nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi". A queste affermazioni Mizrahi aveva risposto dando a Iacchetti del fascista. E a quel punto l'attore aveva risposto andando su tutte le furie. 

