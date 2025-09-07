Logo Tgcom24
Elezioni regionali, il Pd ufficializza i candidati presidenti

L'annuncio è arrivato con un post su Instagram della lista dei nomi della coalizione

di Alessandra Chertizza
07 Set 2025 - 12:26
Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti del centro sinistra alle elezioni regionali in arrivo. L'annuncio è arrivato con un post su Instagram ufficiale dei dem con la lista dei candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Ciani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto. Il post è aperto dalla frase: "Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone" e la prima immagine si apre con la scritta "mentre la destra litiga per le poltrone".

