ENTRATI I PRIMI VISITATORI

Egitto, apre al Cairo il Grand Egyptian Museum: svelati i tesori di Tutankhamon

Il progetto, dal valore di 1 miliardo di dollari, è stato presentato come il più grande museo al mondo dedicato a una singola civiltà, ospitando circa 50mila reperti

12 Nov 2025 - 14:36
01:13 

Il Grand Egyptian Museum ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico con una cerimonia inaugurale sfarzosa, alla presenza di reali e capi di Stato. Il progetto, dal valore di 1 miliardo di dollari, è stato presentato come il più grande museo al mondo dedicato a una singola civiltà, ospitando circa 50mila reperti. Per la prima volta, i visitatori possono ammirare l'intera collezione di tesori della tomba del faraone Tutankhamon, scoperta nel 1922: oltre 5mila manufatti, tra cui gioielli, carri dorati e la celebre maschera funeraria d’oro. Situato ai margini del Cairo, vicino alle Piramidi di Giza, il museo punta a rilanciare il turismo egiziano e a dare impulso all'economia nazionale, in difficoltà negli ultimi anni.