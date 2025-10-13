Donald Trump in volo verso Israele: "La guerra è finita. Okay? Lo capite?"

Parlando ai giornalisti sull'Air Force One all'inizio della visita "molto speciale" in Medio Oriente, Donald Trump ha smorzato i timori relativi al cessate il fuoco e all'accordo di rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas. "La guerra è finita. Okay? Lo capite?", ha detto il 79enne presidente americano quando gli è stato chiesto se fosse sicuro che il conflitto tra lo stato ebraico e il movimento integralista islamico palestinese fosse concluso. Alla domanda se il cessate il fuoco avrebbe retto, ha aggiunto: "Penso che durerà. Credo che la gente sia stanca. Sono passati secoli".