L'intervento

Discipline Stem, Pompei (Deloitte): "Pochi i giovani nel settore rispetto alla richiesta delle aziende"

Le dichiarazioni del ceo di Deloitte Central Mediterranean a TotalEU Production

03 Dic 2025 - 16:29
01:37 