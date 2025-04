Dalla tabellina al lancio del cappello, lo show di Trump

L'annuncio dei dazi reciproci di Donald Trump si trasforma in un evento spettacolare nel giardino delle rose della Casa Bianca, con una folla di operai e bandiere americane. Il presidente, con cravatta rossa e cappellino con la scritta "Make America Great Again", recita slogan sulla "rinascita delle imprese" e "il ritorno dell'America all'età dell'oro". Durante un discorso di 50 minuti, Trump elenca i dazi per 60 paesi, tenendo in mano un tabellone a causa del vento. Gli operai, tra cui metalmeccanici e camionisti, sono gli ospiti d'onore, e un leader sindacale lo elogia per ciò che ha fatto per il lavoro. Il presidente firma l'ordine esecutivo sulle tariffe, concludendo l'evento con il lancio del cappellino.