Dalla Spagna all'Albania, estate rovente ed emergenza incendi

Gli scienziati lo chiamano cocktail esplosivo: ondate di calore sempre più intense, vegetazione arsa e venti violenti. Il risultato è un Mediterraneo in fiamme"di Viviana Guglielmi
Dalla Spagna all'Albania alla Turchia. Un’estate rovente trasforma mezza Europa in un campo di battaglia contro gli incendi. In Spagna quasi seimila le persone evacuate in poche ore, case distrutte, siti storici danneggiati: il caldo estremo e il vento trasformano ogni scintilla in un inferno. In Portogallo, tre grandi fronti distruggono boschi e coltivazioni. L'Albania conta 34 mila ettari già bruciati dall’inizio di luglio.
