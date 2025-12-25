Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Tutti i post

Dalla Meloni a Renzi, gli auguri dei politici sui social

Il"presidente del Consiglio si fa immortalare davanti al presepe, La Russa dice che il Natale "va conquistato con il cuore"

di Francesca Pozzi
25 Dic 2025 - 19:32
01:50 

Gli auguri dei politici arrivano via social. Dal video della Meloni davanti al presepe al presidente del Senato che dice: 'Il Natale lo dobbiamo conquistare nel nostro cuore', al presidente della camera Fontana che si è recato a Peja, in Kosovo, a Tajani che si è recato alla comunità di Trivigliano e ha postato gli auguri, a Renzi che posta un video da casa.

evidenza
natale 2025