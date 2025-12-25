Dalla Meloni a Renzi, gli auguri dei politici sui social

Il"presidente del Consiglio si fa immortalare davanti al presepe, La Russa dice che il Natale "va conquistato con il cuore"di Francesca Pozzi
Gli auguri dei politici arrivano via social. Dal video della Meloni davanti al presepe al presidente del Senato che dice: 'Il Natale lo dobbiamo conquistare nel nostro cuore', al presidente della camera Fontana che si è recato a Peja, in Kosovo, a Tajani che si è recato alla comunità di Trivigliano e ha postato gli auguri, a Renzi che posta un video da casa.