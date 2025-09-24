Da Taiwan alla Cina il tifone Ragasa causa vittime e danni

A Taiwan, le forti piogge portate dal tifone Ragasa hanno causato lo straripamento di un lago artificiale nella contea di Hualien e torrenti di acqua fangosa hanno distrutto un ponte, trasformando le strade della cittadina di Guangfu in fiumi impetuosi che hanno trascinato via le auto. Guangfu conta circa 8.450 abitanti, più della metà dei quali ha cercato rifugio ai piani più alti delle proprie case o su terreni più elevati. Le autorità locali hanno dichiarato che 14 persone sono morte e che altre 124 risultano disperse. Almeno 34 persone sono rimaste ferite in tutta l'isola. Almeno quattro morti, tra cui un anziano rimasto intrappolato in una frana, sono stati segnalati nelle Filippine. Quasi 700.000 persone sono state colpite dalla violenta tempesta nella principale regione settentrionale delle Filippine, Luzon, tra cui 25.000 persone che sono fuggite nei rifugi di emergenza del governo. Allerta alta anche in Cina e a Hong Kong.