Da Rose Villain a Stash per "Fieri di noi", il singolo natalizio dei pazienti oncologici

Un inno alla speranza e alla capacità di trasformare le difficoltà in forza. Si intitola "Fieri di noi" il nuovo singolo natalizio realizzato dai ragazzi del Verga con protagoniste le voci del coro dei giovani pazienti oncologici affiancate da un cast eccezionale. Clementino, Alessandra Amoroso, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Rose Villain, Gigi D'Alessio, Stash dei the Kolors e tanti altri sono coinvolti nel progetto adolescenti della Fondazione Maria Letizia Verga di Monza. Il ricavato del brano sarà interamente devoluto allo studio e alla cura delle leucemie e dei linfomi nei bambini e negli adolescenti di cui la fondazione si occupa da 45 anni.