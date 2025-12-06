Logo Tgcom24
dallo stadio dei marmi

Da Roma a Milano-Cortina, partito il viaggio con il primo tedoforo Gregorio Paltrinieri

"La fiamma è messaggio di unione", ha detto il campione di nuoto dallo Stadio dei Marmi

06 Dic 2025 - 11:04
02:31 

"La fiaccola va oltre lo sport, quando si pensa all'Olimpiade si pensa al mondo che si ferma e si riunisce. Anni fa si fermavano guerre, anche se dubito succeda adesso", ha detto l'olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri, tedoforo allo Stadio dei Marmi di Roma nel corso della cerimonia che ha dato il via alla staffetta della fiamma dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. "Sono diverse le emozioni, a quelle in vasca sono abituato, anche se non dovrei darle per scontato e mi mancheranno. Quella di oggi è un'emozione incredibile", ha risposto Paltrinieri a chi gli ha chiesto un paragone tra l'emozione della gara e quella rappresentata dalla fiaccola.

milano-cortina 2026
video evidenza