Cuneo, un metro di neve in poche ore: Prato Nevoso imbiancata

Le precipitazioni non si fermano e la località sciistica è quasi sommersa dopo una notte di nevicate continue.
Una vera e propria tormenta di neve ha colpito Prato Nevoso, nelle Alpi Marittime, trasformando il paesaggio del comprensorio sciistico nel Cuneese. Dalla serata e per tutta la notte le precipitazioni sono proseguite senza sosta, con accumuli che hanno superato il metro di altezza. In mattinata la località è apparsa quasi completamente imbiancata, con piste, strade e strutture ricoperte da uno spesso strato di neve fresca. Le condizioni meteo hanno confermato un'ondata invernale di particolare intensità tra Piemonte e Liguria, soprattutto nelle zone montane. Le immagini diffuse mostrano la forza della bufera e la difficoltà di muoversi all'interno del comprensorio, mentre continua il lavoro degli addetti per liberare le aree principali. A documentare la situazione sono stati gli operatori della Scuola Sci Snow Academy Prato Nevoso.
La nevicata abbondante rappresenta una risorsa importante per la stagione sciistica, ma richiede anche attenzione per la sicurezza, vista la quantità di neve caduta in poche ore.