Cuneo, un metro di neve in poche ore: Prato Nevoso imbiancata

Una vera e propria tormenta di neve ha colpito Prato Nevoso, nelle Alpi Marittime, trasformando il paesaggio del comprensorio sciistico nel Cuneese. Dalla serata e per tutta la notte le precipitazioni sono proseguite senza sosta, con accumuli che hanno superato il metro di altezza. In mattinata la località è apparsa quasi completamente imbiancata, con piste, strade e strutture ricoperte da uno spesso strato di neve fresca. Le condizioni meteo hanno confermato un'ondata invernale di particolare intensità tra Piemonte e Liguria, soprattutto nelle zone montane. Le immagini diffuse mostrano la forza della bufera e la difficoltà di muoversi all'interno del comprensorio, mentre continua il lavoro degli addetti per liberare le aree principali. A documentare la situazione sono stati gli operatori della Scuola Sci Snow Academy Prato Nevoso.