Cucciolo di elefante gioca a palla con una zucca: il video è virale

All'Oregon Zoo di Portland, negli Stati Uniti, un cucciolo di elefante ha ricevuto più scherzi che dolcetti quando gli addestratori gli hanno dato una piccola zucca con cui giocare durante un evento annuale, che si tiene ogni autunno, in cui elefanti giganti distruggono zucche da mezza tonnellata. Con un peso di "soli" 340 chilogrammi, l'elefante asiatico Tula-Tu, di otto mesi, ha più o meno lo stesso peso di una delle zucche giganti; troppo piccolo per distruggerle. Ma gli addestratori dello zoo gli hanno dato una piccola zucca con cui fare pratica. Invece di schiacciarla, il piccolo elefante ha fatto rimbalzare la zucca come un pallone da calcio, come mostra un video dello zoo.