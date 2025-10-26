Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
la stagione di halloween

Cucciolo di elefante gioca a palla con una zucca: il video è virale

All'Oregon Zoo di Portland, negli Stati Uniti

26 Ott 2025 - 11:00
01:40 

 All'Oregon Zoo di Portland, negli Stati Uniti, un cucciolo di elefante ha ricevuto più scherzi che dolcetti quando gli addestratori gli hanno dato una piccola zucca con cui giocare durante un evento annuale, che si tiene ogni autunno, in cui elefanti giganti distruggono zucche da mezza tonnellata. Con un peso di "soli" 340 chilogrammi, l'elefante asiatico Tula-Tu, di otto mesi, ha più o meno lo stesso peso di una delle zucche giganti; troppo piccolo per distruggerle. Ma gli addestratori dello zoo gli hanno dato una piccola zucca con cui fare pratica. Invece di schiacciarla, il piccolo elefante ha fatto rimbalzare la zucca come un pallone da calcio, come mostra un video dello zoo. 