Crollo discoteca, folla al funerale del cantante Rubby Perez

Una folla di fan ha seguito il corteo funebre per Rubby Perez, il popolare cantante dominicano morto l'8 aprile nel crollo del tetto del night club Jet Set a Santo Domingo, dove la star merengue stava tenendo un concerto. Le vittime accertate sono 221 mentre 189 persone sono state salvate dalle macerie, 24 delle quali sono ancora ricoverate in ospedale. Il carro funebre con la salma è partito dalla capitale Santo Domingo per raggiungere la città natale di Perez, Haina, dove si sono celebrate le esequie del cantante mentre una veglia è stata allestita per altre 10 vittime della tragieda, originarie della cittadina, tra cui alcuni musicisti della band di Perez.