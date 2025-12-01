Croazia, migliaia in piazza contro l'estrema destra: "Uniti contro il fascismo"

In Croazia migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro l'ascesa dell'estrema destra. Le manifestazioni, organizzate sotto lo slogan "Uniti contro il fascismo", si sono svolte in quattro grandi città, tra cui la capitale Zagabria. I partecipanti hanno intonato cori come "Siamo tutti antifascisti", sventolando bandiere e cartelli per denunciare le divisioni e la paura che, secondo loro, i gruppi di destra stanno diffondendo nel Paese. L'iniziativa arriva dopo una serie di episodi che hanno alimentato le tensioni etniche e politiche all’interno dello Stato membro dell'Unione Europea.