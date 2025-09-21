Logo Tgcom24
A PLAYA ESCONDIDO

Costa Rica, spettacolo tra le onde: megattera con cucciolo sorprende i kayakisti

L'avvistamento, avvenuto vicino alla costa, ha reso indimenticabile l'escursione

21 Set 2025 - 11:00
00:37 

A Playa Escondido, in Costa Rica, un gruppo di kayakisti ha vissuto un momento emozionante quando una balena con il suo piccolo sono emersi dall'acqua con un salto spettacolare. Le immagini hanno catturato la potenza dell'animale e la meraviglia dei presenti. L'avvistamento, avvenuto vicino alla costa, ha reso indimenticabile l'escursione. Le acque del Costa Rica sono note per essere uno dei punti migliori al mondo per osservare questi imponenti cetacei.

