Corteo pro Palestina blocca l'autostrada a Bologna

Interrompendo il traffico

22 Set 2025 - 15:10
01:34 

Il corteo per Gaza, organizzato da sindacati di base e studenti, è entrato sulla tangenziale di Bologna e l'ha di fatto bloccata. Alcuni manifestanti sono entrati anche con fumogeni e bandiere sull'Autostrada, interrompendo il traffico.

