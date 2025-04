Corea del Sud, l'ex presidente lascia la residenza ufficiale

L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha lasciato la residenza presidenziale ufficiale. Il Servizio di sicurezza presidenziale (Pss) ha organizzato una squadra di sicurezza privata composta da circa 40 persone per proteggere Yoon, destituito dalla Corte costituzionale la scorsa settimana a seguito della proclamazione della legge marziale, il 3 dicembre scorso. Secondo la legge attualmente in vigore, Yoon può ricevere protezione dal Pss per un massimo di 10 anni dopo la fine del suo mandato. L'abitazione privata di Yoon si trova nel complesso residenziale Acrovista a Seocho-dong, a sud di Seul, e Yoon vi ha soggiornato per sei mesi anche dopo il suo insediamento nel maggio 2022. Yoon e sua moglie, Kim Keon Hee, starebbero considerando di trasferirsi però in un'altra residenza privata nell'area della Capitale, poiché possiedono ben 11 tra cani e gatti, e la presenza di agenti di sicurezza potrebbe causare disagi ai vicini.