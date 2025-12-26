Corea del Nord, Kim visita il cantiere del suo primo sottomarino nucleare

La Corea del Nord ha diffuso nuove immagini del cantiere del suo primo sottomarino a propulsione nucleare, presentato come un mezzo da circa 8.700 tonnellate. Nelle foto, il leader Kim Jong-un ispeziona l'unità insieme a funzionari e militari e ha sottolineato la necessità di rafforzare la capacità navale strategica del Paese. Secondo Pyongyang, il programma risponde alle crescenti tensioni con la Corea del Sud e alle recenti decisioni degli Stati Uniti, definite una minaccia alla sicurezza nazionale.