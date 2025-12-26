Logo Tgcom24
Mondo
MINACCIA BELLICA

Corea del Nord, Kim visita il cantiere del suo primo sottomarino nucleare

Il leader di Pyongyang vuole rafforzare la capacità navale strategica del Paese

26 Dic 2025 - 21:33
00:35 

La Corea del Nord ha diffuso nuove immagini del cantiere del suo primo sottomarino a propulsione nucleare, presentato come un mezzo da circa 8.700 tonnellate. Nelle foto, il leader Kim Jong-un ispeziona l'unità insieme a funzionari e militari e ha sottolineato la necessità di rafforzare la capacità navale strategica del Paese. Secondo Pyongyang, il programma risponde alle crescenti tensioni con la Corea del Sud e alle recenti decisioni degli Stati Uniti, definite una minaccia alla sicurezza nazionale.

corea del nord
kim jong-un