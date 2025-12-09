Como, le capre si disperdono dopo essere state attaccate dai lupi: a riportarle a casa ci pensano i vigili del fuoco

Sul Monte Cardinello, nel comune di Dosso del Liro (Como), un intervento complesso ha permesso di mettere in salvo 37 capre rimaste isolate a 2.500 metri di quota. Gli animali si erano dispersi da giorni dopo un attacco di lupi che aveva colpito il gregge raggiungendo una zona impervia, tra massi e neve. La proprietaria del gregge, una 19enne, era riuscita a individuare il punto esatto in cui si trovavano le capre, senza però riuscire a raggiungerle. Ed è a questo punto che sono entrati in gioco i vigili del fuoco che, individuato il gruppo, lo hanno riaccompagnato a casa…