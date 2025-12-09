Como, le capre si disperdono dopo essere state attaccate dai lupi: a riportarle a casa ci pensano i vigili del fuoco

Le squadre hanno recuperato ogni capo dopo giorni di isolamento in un punto irraggiungibile della montagna.
Sul Monte Cardinello, nel comune di Dosso del Liro (Como), un intervento complesso ha permesso di mettere in salvo 37 capre rimaste isolate a 2.500 metri di quota. Gli animali si erano dispersi da giorni dopo un attacco di lupi che aveva colpito il gregge raggiungendo una zona impervia, tra massi e neve. La proprietaria del gregge, una 19enne, era riuscita a individuare il punto esatto in cui si trovavano le capre, senza però riuscire a raggiungerle. Ed è a questo punto che sono entrati in gioco i vigili del fuoco che, individuato il gruppo, lo hanno riaccompagnato a casa…