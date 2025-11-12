Coloni con il volto coperto incendiano un caseificio in Cisgiordania: i video del raid

In Cisgiordania un gruppo di coloni israeliani con il volto coperto ha dato fuoco a un caseificio nella zona di Beit Lid, vicino a Tulkarem, ferendo quattro palestinesi. I video diffusi sui social mostrano camion e auto avvolti dalle fiamme. L'esercito israeliano ha riferito di essere intervenuto in seguito in un'area di Baron, dove gli assalitori si erano rifugiati, e di essere stato attaccato a sua volta, riportando danni a un veicolo militare. L'esercito e la polizia hanno poi arrestato diversi civili israeliani.