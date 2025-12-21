Logo Tgcom24
Mondo
nell'incidente è morta un'italiana

Collisione sul Nilo, l'ambasciatore in Egitto a Tgcom24: "Gli altri connazionali sono in sicurezza"

Nell'incidente è morta una turista originaria dell'Aquila, in viaggio con il marito

21 Dic 2025 - 22:23
04:24 

"C'è stata una collisione tra due navi che ha interessato diverse cabine dove c'era anche una nostra connazionale. Stiamo ovviamente verificando le condizioni delle decine di connazionali che erano a bordo e che sono stati interessati dall'incidente, ma per il momento sembra che ci sia solo il decesso della signora. Gli altri connazionali sono in sicurezza, tutti sistemati". Così a Tgcom24 l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese, in merito a quanto accaduto a Luxor, confermando la dinamica dell'incidente e precisando che al momento non si hanno notizie del coinvolgimento di altri italiani. I connazionali in crociera sarebbero, infatti, tutti in salvo. "Siamo in contatto con il marito della vittima e il console onorario italiano a Luxor che sta assicurando l'assistenza a tutti i passeggeri della nave", ha concluso.

egitto
video evidenza