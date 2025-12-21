Collisione sul Nilo, l'ambasciatore in Egitto a Tgcom24: "Gli altri connazionali sono in sicurezza"

Nell'incidente è morta una turista originaria dell'Aquila, in viaggio con il marito
"C'è stata una collisione tra due navi che ha interessato diverse cabine dove c'era anche una nostra connazionale. Stiamo ovviamente verificando le condizioni delle decine di connazionali che erano a bordo e che sono stati interessati dall'incidente, ma per il momento sembra che ci sia solo il decesso della signora. Gli altri connazionali sono in sicurezza, tutti sistemati". Così a Tgcom24 l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese, in merito a quanto accaduto a Luxor, confermando la dinamica dell'incidente e precisando che al momento non si hanno notizie del coinvolgimento di altri italiani. I connazionali in crociera sarebbero, infatti, tutti in salvo. "Siamo in contatto con il marito della vittima e il console onorario italiano a Luxor che sta assicurando l'assistenza a tutti i passeggeri della nave", ha concluso.