Cisgiordania, coloni israeliani incendiano e deturpano una moschea

Il rogo ha colpito una sala di preghiera nel villaggio palestinese di Deir Istiya
Le fiamme hanno avvolto una moschea nel villaggio palestinese di Deir Istiya, in Cisgiordania centrale, dove un gruppo di coloni israeliani ha colpito nelle prime ore del giorno. L'incursione è avvenuta all'indomani delle condanne espresse da alcuni leader israeliani contro l'ondata di violenze nella regione. Secondo quanto emerso, una parete dell'edificio religioso è stata incendiata, insieme ad almeno tre copie del Corano. Il rogo ha danneggiato anche parte della moquette interna, lasciando bruciature e fumo sulla zona di preghiera. Sulle pareti sono comparse scritte d'odio, un gesto che ha aggravato ulteriormente la tensione già alta nell'area.