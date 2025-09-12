Cina, inaugurato il ponte sospeso "strallato" più lungo del mondo

La Cina ha aperto al traffico il ponte sospeso "strallato" più lungo del mondo. Si trova nella provincia di Jiangsu, nell'est della Cina, e collega le città di Changzhou e Taizhou. Il ponte Changtai sul fiume Yangzi si estende per 10,3 km, con una campata principale di 1.208 metri. È il primo attraversamento del fiume a ospitare, sulla stessa struttura, un'autostrada, una strada ordinaria e una ferrovia. Secondo le autorità, il ponte - la cui costruzione è durata sei anni e ha richiesto l'impiego di numerose tecniche pionieristiche - favorirà la crescita regionale e rafforzerà i collegamenti attraverso il delta del fiume Yangtze.