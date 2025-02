Chewing gum dal gusto "stupefacente", arrestato un 30enne

Un 30enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per spaccio nel Pesarese, a seguito di una perquisizione condotta dai finanzieri di Pesaro e Urbino (assieme alle unità cinofile antidroga del gruppo pesarese). All'interno dell'abitazione dell'uomo sono infatti stati rinvenuti circa 600 grammi di hashish, già diviso in piccoli panetti da 25 grammi ciascuno nascoste all'interno di confezioni di gomme da masticare che ne celavano l'odore, e 2mila euro in contanti, che si ritiene siano possibile provento dell'attività di spaccio.