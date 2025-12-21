Centinaia di Babbi Natale in giro in bici a Roma

Domenica 21 dicembre si è tenuta la tradizionale pedalata dei Babbi Natale per le strade di Roma, a sostegno di Peter Pan Odv, organizzazione romana che accoglie i bambini malati di cancro che, con le famiglie, vengono in città per le cure. La biciclettata è partita alle 9.30 dal Colosseo ed arrivata intorno alle 12 davanti alla Casa di Peter Pan a Trastevere, in via di San Francesco di Sales. Anche quest'anno l'iniziativa era aperta a tutti: per partecipare, basta presentarsi al Colosseo con bicicletta e vestiti da Babbo Natale.