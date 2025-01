Caso Almasri, opposizioni all'attacco

Un giallo, un caso giudiziario e anche politico. È sempre più intricata la vicenda Njeem Osama Almasri, il capo delle guardie libiche di Tripoli. Arrestato sabato scorso a Torino, per un mandato di cattura internazionale della corte penale dell'Aja, ieri sera è stato scarcerato e accompagnato con un volo di stato in Libia. Le opposizioni compatte chiedono chiarimenti al governo per la liberazione di un uomo accusato di crimini contro l'umanità.