ricerca, innovazione ed eccellenza

Casalasco inaugura l'Innovation Center, polo per l'innovazione sostenibile del Made in Italy agroalimentare

Al taglio del nastro del nuovo hub del Gruppo Casalasco a Fontanellato, nel Parmense, presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

14 Nov 2025 - 16:11
02:36 