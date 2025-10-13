Cartelli con scritta "genocidio" mentre parla Trump: due parlamentari cacciati

Due parlamentari israeliani sono stati portati fuori dalla Knesset a forza. mentre il presidente Usa teneva il suo discorso, infatti, hanno sollevato un foglio con scritto "genocidio". In un video pubblicato sui social, Ayman Odeh ha mostrato il moemnto in cui lui e il collega sono stati allontanati, poi con davanti un cartello con scritto "Recognize Palestine" ha detto: "Sono stato cacciato per aver sollevato la richiesta più semplice. Una richiesta su cui l'intera comunità internazionale è d'accordo: riconoscere lo Stato di Palestina. Riconoscere la semplice verità. Ci sono due popoli qui e nessuno se ne andrà".