Caro voli a Natale: oltre 800 euro per la tratta Milano-Catania

Sono i dati che emergono da un'indagine di Assoutentidi Fabiola Mosciatti
Come ogni anno, spostarsi nel periodo delle festività comporta spese folli: chi dovrà acquistare un biglietto aereo si troverà costretto a sborsare anche cinque volte il prezzo che normalmente si paga fino al 15 dicembre. Da un'indagine di Assoutenti emerge che chi si sposterà in volo in Italia, ad esempio nella tratta Milano-Catania, arriverà a pagare anche 841 euro, partendo il 24 dicembre e rientrando il 6 gennaio. Raggiungono i 500 euro i voli Torino-Palermo e Pisa-Catania.