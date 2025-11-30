Campane a festa e folla di fedeli per papa Leone in visita alla chiesa armena di Istanbul

Nell'ultimo giorno in Turchia, papa Leone XIV ha incontrato la Chiesa armena e ha sottolineato la "coraggiosa testimonianza cristiana del popolo armeno nel corso dei secoli, spesso in circostanze tragiche". Il Papa, i visita alla Cattedrale Armena Apostolica di Istanbul per un nuovo momento di preghiera ecumenica, ha poi concluso l'incontro con la Chiesa armena ringraziandola per "i legami fraterni sempre più stretti" con la Chiesa Cattolica. Al suo arrivo, è stato accolto all'ingresso dal Patriarca della Chiesa Apostolica Armena.