Camoscio bloccato sulla roccia: il salvataggio in elicottero è da brividi

L'intervento è scattato nel primo pomeriggio di domenica 28 dicembre 2025 a Rivoli Veronese, in località Tessari. Su richiesta della Polizia Provinciale, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino e un equipaggio del nucleo elicotteri regionale del Veneto sono intervenuti per soccorrere un camoscio in difficoltà. L'animale era rimasto bloccato su una palestra di roccia in disuso, con le zampe impigliate in una vecchia corda. La zona risultava impervia e irraggiungibile via terra, a causa della fitta vegetazione e dell'assenza di strade o sentieri percorribili. Dall'alto, l'elicottero Drago 149 ha individuato il punto esatto e ha calato due soccorritori, che lo hanno liberato con attenzione. Una volta sciolto dalla corda, il camoscio, rimasto incolume, si è allontanato rapidamente nella vegetazione. L'operazione di soccorso si è conclusa in meno di due ore, con la soddisfazione unanime dei soccorritori per il buon esito dell'intervento.