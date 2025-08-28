Bruce Willis, la moglie: "Il cervello lo sta tradendo"

Emma Heming, moglie di Bruce Willis, torna a parlare delle condizioni di salute dell'attore: "Fisicamente sta bene, ma il suo cervello lo sta tradendo, abbiamo trovato un nuovo modo di comunicare con lui", ha detto in un'intervista. Da tre anni, il divo di Hollywood soffre di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che colpisce il linguaggio e le capacità cognitive.