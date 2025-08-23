Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Zelensky: non cederemo terre agli occupanti

In questa edizione: Zelensky: non cederemo terre agli occupanti, "Guerra dazi nuoce aspettative economiche", Sgombero Leoncavallo, interviene Piantedosi, Uccisa in casa nel Salernitano, preso l'ex.

23 Ago 2025 - 21:45
01:20 

