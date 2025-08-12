Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Zelensky: "Esclusa cessione del Donbass"

In questa edizione: Zelensky: "Esclusa cessione del Donbass". Auto pirata, minori fermati non imputabili. Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 è contaminazione". Firmata intesa su decarbonizzazione ex Ilva.

12 Ago 2025 - 21:37
01:26 

