Breaking News delle 21.30 | Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev

In questa edizione: Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev. Delitto Mattarella, arrestato l'ex prefetto. Manovra, si rasserenano toni nella maggioranza. Influenza stagionale, arrivano i primi casi.

24 Ott 2025 - 22:09
01:23 