Breaking News delle 21.30 | Ucraina, Putin apre a vertice con Zelensky

In questa edizione: Ucraina, Putin apre a vertice con Zelensky, L'uso del taser diventa un caso, Baudo, chiusa camera ardente, domani funerali, Sinner assicura i tifosi dopo il ritiro.

19 Ago 2025 - 21:37
01:25 

