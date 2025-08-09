Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Ucraina, proteste per la tregua

In questa edizione: Ucraina, proteste per la tregua, Paesi contrari all'occupazione di Gaza, Il Vesuvio brucia, 480 ettari in fumo, 7 indagati per il suicidio del killer di Sara.

09 Ago 2025 - 21:40
01:38 

