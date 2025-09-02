Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Trump: "Sono molto deluso da Putin"

In questa edizione: Trump: "Sono molto deluso da Putin". Belgio riconoscerà Palestina, ira di Israele. Sito sessista, individuato presunto gestore. Morte e distruzione in Afghanistan e Sudan.

02 Set 2025 - 21:53
01:35 

