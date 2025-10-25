Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Trump in Asia sentirà Xi su crisi in Ucraina

In questa edizione: Trump in Asia sentirà Xi su crisi in Ucraina. Manovra, CGIL in piazza, Landini: "Sciopero". Folle gara tra auto a Roma, muore 20enne. Tennis, Sinner in finale a Vienna, Museti Ko.

25 Ott 2025 - 22:07
01:23 