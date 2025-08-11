Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Trump: dirò a Putin di mettere fine alla guerra

In questa edizione: Trump: dirò a Putin di mettere fine alla guerra, Arriva ondata di calore, allerta in 11 città, West Nile, primo decesso in Lombardia, Travolta a Milano, è caccia ai responsabili.

11 Ago 2025 - 21:36
01:29 

