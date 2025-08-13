Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Trump all'Ue: no scambi senza l'ok di Kiev

In questa edizione: Trump all'Ue: no scambi senza l'ok di Kiev. Gaza, Idf approva piano operativo. Naufragio a Lampedsa, almeno 27 morti. Minori non imputabili, forse in comunità.

13 Ago 2025 - 22:01
01:25 

