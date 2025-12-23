Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Sì del Senato alla manovra da 22 miliardi

In questa edizione: Sì del Senato alla manovra da 22 miliardi. Ucraina, Putin lancia l'offensiva di Natale. Pubblicati altri documenti sul caso Epstein. Famiglia nel bosco, chiesta nuova perizia.

23 Dic 2025 - 21:39
01:41 