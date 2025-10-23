Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Scontro Usa-Russia sulle sanzioni

In questa edizione: Scontro Usa-Russia sulle sanzioni, Alt degli Usa a Israele sulla Cisgiordania, Manovra, Tajani: decide la politica, Storica visita di re Carlo in Vaticano

23 Ott 2025 - 21:40
01:22 