Breaking News delle 21.30 | Scandalo corruzione, si dimette Yermak

In questa edizione: Scandalo corruzione, si dimette Yermak. Trump: "Chiuso lo spazio aereo sul Venezuela". In migliaia per il corteo propal a Roma. Omicidio-suicidio a Città della Pieve.

29 Nov 2025 - 21:57
01:27 