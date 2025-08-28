Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Raid su Kiev. Meloni: no russo al negoziato

In questa edizione: Raid su Kiev. Meloni: no russo al negoziato. Roccella: "Presto misure contro siti sessisti". Maltempo, allerta rossa in Lombardia. Champions League, i sorteggi delle 4 italiane.

28 Ago 2025 - 21:35
01:34 

