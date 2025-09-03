Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Putin a Zelensky: per incontro, venga a Mosca

In questa edizione: Putin a Zelensky: per incontro, venga a Mosca, Droni israeliani sui caschi blu in Libano, Lisbona, deraglia funicolare: almeno 3 morti, Siti sessisti, spunta il reato di estorsione

03 Set 2025 - 21:37
01:43 

