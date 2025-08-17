Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Pippo Baudo, domani aperta la camera ardente

In questa edizione: Pippo Baudo, domani aperta la camera ardente, Ucraina, domani Zelensky e leader Ue da Trump, Macron: "Putin vuole la resa di Kiev", Sciopero in Israele, scontri e arresti.

17 Ago 2025 - 21:30
