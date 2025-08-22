Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Onu: Israele provoca la carestia a Gaza

In questa edizione: Onu: Israele provoca la carestia a Gaza. Putin-Zelensky, Trump: "Come olio e aceto". Dazi, accordo definitivo al 15%. Draghi: Trump sveglia brutale per l'Europa.

22 Ago 2025 - 21:35
01:19 

